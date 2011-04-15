Пять земельных участков в ТиНАО выставят на торги

Пять земельных участков в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) выставят на торги, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.



"На них можно построить объекты индивидуального жилищного строительства", - уточнила А.Пятова.



Решение выставить участки на торги принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы.





"AK&M" от 25.02.2020