"Черкизово" начало поставки мяса птицы в ОАЭ

Группа "Черкизово" начала отгрузки птицеводческой продукции в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом говорится в сообщении компании.



Так, "Черкизово" в феврале приступило к поставкам в ОАЭ мяса птицы с Васильевской птицефабрики (Пензенская область). Первая партия из 54 т замороженного филе куриной грудки уже отправлена из порта Новороссийска в Дубай. Вся продукция предназначается для клиентов канала HoReCa.



Васильевская птицефабрика - одно из основных ориентированных на экспорт предприятий Группы "Черкизово". Началу поставок мяса птицы в ОАЭ предшествовала длительная серьёзная работа, направленная на то, чтобы вся предназначенная для отправки в Эмираты продукция соответствовала требованиям халяль. Данное условие является обязательным для доступа на рынки стран ближневосточного региона. Птицефабрика получила сертификаты, которые подтверждают, что при выращивании птицы используются растительные корма, а её убой осуществляется вручную.



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.



Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за 2019 год упала на 43.8% до 6.751 млрд руб. с 12.004 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль снизилась до 8.958 млрд руб. по сравнению с 9.958 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 19.6% до 120.109 млрд руб. со 100.422 млрд руб. Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов в 2019 году было отрицательным и составило 1.4 млрд руб. по сравнению с положительным результатом в 1.8 млрд руб. за 2018 год. Показатель чистой переоценки оставшегося в запасах собранного урожая зерновых был незначительным по сравнению с положительным результатом в 2.2 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года. Валовая прибыль снизилась на 4.5% до 27.863 млрд руб. по сравнению с 29.182 млрд руб. в 2018 году. Скорректированный показатель EBITDA составил 20.617 млрд руб., почти не изменившись по сравнению с предыдущим годом - 20.415 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA в 2019 году составила 17.2%. Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 61.2 млрд руб.



"AK&M" от 25.02.2020