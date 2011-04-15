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25/02/2020
16:15

Садовые участки в ТиНАО обеспечат дорогами, водой, газом и светом

Садовые участки в ТиНАО обеспечат дорогами, водой, газом и светом. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Почти 7.2 тыс. объектов инфраструктуры построят и реконструируют для улучшения условий проживания и транспортного обслуживания садоводов Новой Москвы, заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении.

"Мы внимательно изучаем запросы собственников участков в садоводческих некоммерческих объединениях для улучшения их дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры. К концу прошлого года были обработаны обращения 4439 объединений, в составе которых насчитывается 1.16 млн москвичей", - сказал В.Жидкин.

Самыми важными садоводы считают строительство и ремонт подъездных дорог (их длина превышает 2 тыс. км), линий электроснабжения (более 2.6 тыс. км), объектов водоснабжения (711). Кроме того, 124.807 тыс. участкам необходимо газоснабжения.

"Специалисты подсчитали: для реализации всех обращений садоводов потребуется 114.49 млрд руб. бюджетных средств и немало времени. Главная задача - сделать жизнь в садовых товариществах и объединениях для уезжающих на лето или живущих там постоянно москвичей такой же комфортной, как в городе", - подчеркнул руководитель департамента.

"AK&M" от 25.02.2020
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