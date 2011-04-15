Переводы между физлицами в Системе быстрых платежей будут бесплатными для банков

Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам - физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам.



Напомним, что в течение 2019 года для банков уже действовал льготный период, когда Банк России не брал с них плату за операции в СБП. В свою очередь большинство банков - участников СБП также предоставляли гражданам услуги в системе бесплатно с учётом низкой себестоимости операций для самих банков.



Вместе с тем Банк России продолжит мониторинг комиссий банков для клиентов в СБП. В случае если они будут завышаться и ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан, Банк России воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий.



Совет директоров Банка России также принял решение распространить предельные ставки комиссий и межбанковских вознаграждений по переводам в пользу юридических лиц за товары/услуги также и на платежи в пользу индивидуальных предпринимателей. Кроме того, установлены тарифы за переводы денежных средств от юридических лиц в пользу физических лиц.



Все указанные тарифы вступают в силу с 1 апреля 2020 года.

"AK&M" от 25.02.2020