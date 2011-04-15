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25/02/2020
15:20

Из резервного фонда выделят средства для Курганской больницы скорой медицинской помощи

Из резервного фонда выделят средства для Курганской больницы скорой медицинской помощи. Об этом заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин, говорится в материалах Кабмина.

"Конечно, очень грустно - мы посмотрели сейчас, - что в таком состоянии ваша больница: здесь невозможно ни лечиться, ни, наверное, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд. Я думаю, что мы по возвращении примем все меры, чтобы неотложно выделили средства из резервного фонда - и Антон Германович (Силуанов) предложил программу соответствующую, так как он ответственный непосредственно за ваш регион по развитию. По предварительным подсчётам, где-то около 200 млн руб. уже насчитали. Эти средства будут незамедлительно выделены для того, чтобы сделать здесь человеческий ремонт и купить необходимое оборудование. Это обещание я вам даю", - заявил он в ходе осмотра учреждения.

"AK&M" от 25.02.2020
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