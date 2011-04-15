ЦБ установил учётную цену золота на 26 февраля - 3456.30 руб./г против 3377.38 руб./г на 22 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 26 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3456.30 руб./грамм
Серебро: - 39.19 руб./грамм
Платина: - 2018.39 руб./грамм
Палладий: - 5585.53 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
18.02 19.02 20.02 21.02 22.02
Золото 3216.56 3256.20 3295.60 3300.14 3377.38
Серебро 36.04 36.49 36.62 37.59 38.01
Платина 1970.28 2009.24 2084.45 2041.13 2032.17
Палладий 5029.51 5211.72 5704.59 5543.43 5610.70