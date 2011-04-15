Россияне заявили о готовности голосовать по Конституции, ВЦИОМ

ВЦИОМ сообщил, что 79% опрошенных россиян знают о готовящемся голосовании по поправкам в Конституцию; 66% планируют принять в нём участие.



Как говорится в сообщении Центра, более половины россиян (66%) декларируют возможное участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдёт этой весной, причём 41% выражают крайнюю степень уверенности в этом. Чаще сообщают о возможном принятии участия в голосовании россияне 45-59 лет (70%) и старше 60 лет (73%).



О конкретных предложениях, которые будут вынесены на общероссийское голосование, знает каждый четвёртый (23%). Чаще всего россияне называли обязательную регулярную индексацию пенсий (9%). Также россияне знают, что будут вноситься изменения, касающиеся социальной политики в целом (5%) и ограничение на пребывание в должности президента более двух сроков для одного человека (4%).



Россияне декларируют высокий уровень поддержки (свыше 90%) по отношению к таким предложениям, как: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), обеспечение государством социальной поддержки детям (96%), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодная индексация пенсии (94%), а также неделимость территории РФ (94%) и запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%). Такая же доля опрошенных признает данные изменения важными (свыше 90%).



"AK&M" от 25.02.2020