Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/02/2020
16:02

Россияне заявили о готовности голосовать по Конституции, ВЦИОМ

ВЦИОМ сообщил, что 79% опрошенных россиян знают о готовящемся голосовании по поправкам в Конституцию; 66% планируют принять в нём участие.

Как говорится в сообщении Центра, более половины россиян (66%) декларируют возможное участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдёт этой весной, причём 41% выражают крайнюю степень уверенности в этом. Чаще сообщают о возможном принятии участия в голосовании россияне 45-59 лет (70%) и старше 60 лет (73%).

О конкретных предложениях, которые будут вынесены на общероссийское голосование, знает каждый четвёртый (23%). Чаще всего россияне называли обязательную регулярную индексацию пенсий (9%). Также россияне знают, что будут вноситься изменения, касающиеся социальной политики в целом (5%) и ограничение на пребывание в должности президента более двух сроков для одного человека (4%).

Россияне декларируют высокий уровень поддержки (свыше 90%) по отношению к таким предложениям, как: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), обеспечение государством социальной поддержки детям (96%), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодная индексация пенсии (94%), а также неделимость территории РФ (94%) и запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%). Такая же доля опрошенных признает данные изменения важными (свыше 90%).

"AK&M" от 25.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100