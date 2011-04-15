В России закрываются сахарные заводы. Об этом пишет газета "Ведомости".



Как сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин, в сельскохозяйственном сезоне 2020/21 года (длится с августа 2020 года по июль 2021 года) не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т.



Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу "Продимекс"), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу "Агро-инвест") и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.



"Продимекс" и "Агро-инвест" уже сообщали о планах временно остановить производство на своих заводах.



Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами. Сейчас работа завода приостановлена в связи с окончанием сезона, заверил представитель Россельхозбанка, возможна его продажа - у банка есть несколько запросов от профильных инвесторов. Будет ли завод работать в следующем сезоне, банк или покупатель актива решит с учётом рыночной конъюнктуры, сказал он. Россельхозбанк получил завод несколько лет назад в виде залога и возобновил его работу.



"AK&M" от 25.02.2020