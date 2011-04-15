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25/02/2020
16:21

В Госдуме прокомментировали сообщение о закрытии сахарных заводов в РФ

В Госдуме прокомментировали сообщение о возможном закрытии сахарных заводов в России.

Как говорится в материалах ГД, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин назвал ситуацию тревожной и отметил, что любое закрытие завода - это чрезвычайное происшествие.

"Мы к этому относимся очень отрицательно и в ближайшее время будем вместе с Минсельхозом и Минпромторгом собирать совещание", - сказал В.Кашин. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что в нашей стране планируют закрыться три сахарных завода - в Башкирии, Тульской области и Татарстане. Причина - снижение оптовых цен на сахар.

"Конечно, это продиктовано законами рынка, - сказал депутат. - Но мы считаем, что закрытие любого предприятия - это ЧП. Людей на сахарных заводах работает достаточно много. Кроме того, на таких предприятиях завязаны десятки, если не сотни, сельскохозяйственных производителей".

Он уверен, что необходимо и защитить рабочие места, и не допустить резких колебаний в цене на сахар. "В этом ключе требуется внимание депутатского корпуса, исполнительной власти", - подчеркнул В.Кашин.

Напомним, ранее газета "Ведомости" написала, что в России закрываются сахарные заводы. Как сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин, в сельскохозяйственном сезоне 2020/21 года (длится с августа 2020 года по июль 2021 года) не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т.

Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу "Продимекс"), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу "Агро-инвест") и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.

"Продимекс" и "Агро-инвест" уже сообщали о планах временно остановить производство на своих заводах.

Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами. Сейчас работа завода приостановлена в связи с окончанием сезона, заверил представитель Россельхозбанка, возможна его продажа - у банка есть несколько запросов от профильных инвесторов. Будет ли завод работать в следующем сезоне, банк или покупатель актива решит с учётом рыночной конъюнктуры, сказал он. Россельхозбанк получил завод несколько лет назад в виде залога и возобновил его работу.

"AK&M" от 25.02.2020
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