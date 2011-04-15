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25/02/2020
16:33

Правительство Москвы увеличило единовременные выплаты ветеранам

Правительство Москвы увеличило единовременные выплаты ветеранам. Об этом сообщила столичная мэрия.

Так, на заседании президиума правительства Москвы, которое провёл мэр Москвы Сергей Собянин, было принято распоряжение, в соответствии с которым ветеранам окажут единовременную материальную помощь в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

По сложившейся традиции в столице ежегодно оказывают материальную помощь ко Дню Победы следующим категориям ветеранов: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; военнослужащим, проходившим службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; лицам, награждённым медалью "За оборону Ленинграда"; инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны; участникам обороны Москвы; жителям блокадного Ленинграда; вдовам военнослужащих, погибших в годы войны; лицам, награждённым знаком "Почётный донор СССР" за сдачу крови в годы войны; бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто; труженикам тыла; гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года.

В этом году размер выплат увеличен в 2.5-3 раза и составит от 10 до 25 тыс. руб. в зависимости от категории получателей. Ожидается, что материальную помощь в этом году получат 110.33 тыс. человек.

Городские выплаты станут дополнением к федеральным, установленным указом президента России (75 тыс. руб. участникам войны и 50 тыс. руб. труженикам тыла).

"AK&M" от 25.02.2020
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