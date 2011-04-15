Правительство Москвы увеличило единовременные выплаты ветеранам. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, на заседании президиума правительства Москвы, которое провёл мэр Москвы Сергей Собянин, было принято распоряжение, в соответствии с которым ветеранам окажут единовременную материальную помощь в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.



По сложившейся традиции в столице ежегодно оказывают материальную помощь ко Дню Победы следующим категориям ветеранов: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; военнослужащим, проходившим службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; лицам, награждённым медалью "За оборону Ленинграда"; инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны; участникам обороны Москвы; жителям блокадного Ленинграда; вдовам военнослужащих, погибших в годы войны; лицам, награждённым знаком "Почётный донор СССР" за сдачу крови в годы войны; бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто; труженикам тыла; гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года.



В этом году размер выплат увеличен в 2.5-3 раза и составит от 10 до 25 тыс. руб. в зависимости от категории получателей. Ожидается, что материальную помощь в этом году получат 110.33 тыс. человек.



Городские выплаты станут дополнением к федеральным, установленным указом президента России (75 тыс. руб. участникам войны и 50 тыс. руб. труженикам тыла).



"AK&M" от 25.02.2020