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25/02/2020
16:30

РАД проведёт повторные торги в рамках банкротства "дочки" Инвестбанка

Российский аукционный дом проведёт повторные торги в рамках банкротства дочерней компании Инвестбанка - ООО "Маггис-Трейд". Об этом говорится в сообщении РАД.

На продажу выставлен участок площадью 4 га с пирсом длиною 110 м в посёлке Рыбачий Калининградской области. На участке расположено несколько административных и складских зданий, общей площадью 1 тыс. кв. м.

Объект находится на территории самой крупной песчаной насыпи в мире - на Куршской косе, в Черногорской бухте.

Инвестор может построить здесь современную яхтенную марину с гостиничным и SPA-комплексом.

Торги пройдут на электронной торговой площадке ЭТП РАД Lot-online посредством публичного предложения (торги на понижение) в период с 25 февраля по 17 июня.

Начальная цена - 270.5 млн руб., минимальная цена - 100.1 млн руб.

Продажа по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Ранее собственником "Маггис-Трейд" при участии региональных властей был разработан проект по освоению данной территории. Проект предполагал строительство гостиничного комплекса, яхт-клуба, а также организацию водного пограничного пункта между Литвой и Россией. В 2013 году пограничный пункт был открыт и некоторое время функционировал. Но строительство объектов туристической инфраструктуры не было начато. В настоящее время проект заморожен из-за банкротства компании.

"AK&M" от 25.02.2020
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