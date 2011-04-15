Движение по южному участку БКЛ метро запустят в 2021 году, А.Бочкарев

Движение по южному участку БКЛ метро запустят в 2021 году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"На станции БКЛ "Воронцовская" уже готово основание, забетонированы стены первого этажа вестибюля. Сейчас выполняют работы по гидроизоляции платформы. Это станция мелкого заложения. Ее интерьеры сделают похожими на каюту космического корабля, подвесной 3D потолок соберут из множества алюминиевых пластин и неоновых светильников. Всего на южном участке БКЛ метрорасположатся три станции: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". Запустим движение по этому участку в 2021 году", - сказал А.Бочкарев.



По его словам, на "Воронцовской" можно будет пересесть на станцию "Калужская" оранжевой ветки. Также важна станция "Зюзино": в ее районе находится несколько десятков домов, вошедших в программу реновации. А "Улица Новаторов" обеспечит метро в шаговой доступности для жителей Ленинского проспекта.



"С помощью Большой кольцевой линии метро мы рассчитываем кардинально изменить транспортное поведение москвичей. У них отпадёт необходимость ехать до действующей кольцевой ветки или станций внутри неё, чтобы сделать пересадку", - заключил А.Бочкарев.



Напомним, мэр Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей на двух перегонах Большой кольцевой линии: от "Мнёвников" в сторону "Кунцевской" и от "Кунцевской" в сторону "Давыдково".



"AK&M" от 25.02.2020