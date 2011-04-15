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25/02/2020
17:16

Компания "Ингосстрах-Жизнь" запустила новый продукт "Грани будущего"

Компания "Ингосстрах-Жизнь" запускает новый продукт накопительного страхования жизни "Грани будущего", разработанный совместно с лидером в области акушерства, гинекологии и педиатрии – группой компаний "Мать и дитя" и телемедицинским сервисом Доктис. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

"Грани будущего" – это уникальный страховой продукт накопительного страхования жизни, который обеспечивает финансовую и медицинскую поддержку в период планирования ребенка, ведения беременности и родов. Медицинское страховое покрытие по продукту имеет широкое наполнение и включает в себя полный спектр услуг, необходимых для полноценного обеспечения здоровья будущих родителей и малыша: планирование и ведение беременности, дородовое наблюдение и родовспоможение, услуги семейного доктора в первые годы после рождения ребенка с дистанционной поддержкой врача в режиме 24/7 и консультации специалистов по грудному вскармливанию. При этом программой предусмотрен возврат 100% уплаченной страховой премии.

В рамках программы большое внимание уделяется именно планированию семьи. Будущие родители могут пройти обследование с целью своевременного выявления патологий, влияющих на репродуктивные способности. В случае обнаружения проблем, будет организовано необходимое лечение. Если же у одного из родителей будет диагностировано бесплодие, то программа предусматривает и процедуру экстракорпорального оплодотворения.

ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 25.02.2020
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