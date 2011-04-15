Госдума 2 марта рассмотрит законопроект о запрете взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ, говорится в сообщении Думы.



Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин совместно с депутатами внёс в ГД поправки в Жилищный кодекс и ряд других законов о запрете взимать с граждан комиссию за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги банкам и почтовым организациям.



"Законопроект направлен в профильный Комитет по жилищной политике. Мы рассмотрим его на ближайшем после региональной недели заседании Совета Государственной Думы 2 марта", - сказал В.Володин.



"Запретить взимать с граждан комиссию при оплате ими услуг жилищно-коммунального хозяйства - справедливое решение по отношению к людям, поскольку коммунальные платежи - неотъемлемая часть ежемесячных расходов каждого человека. Для многих, особенно пожилых людей, пенсионеров, сумма взимаемой комиссии представляет значительный расход, независимо от того, как он осуществляется - через почтовое или банковское отделение, или онлайн", - сказал В.Володин, комментируя внесённую инициативу.



"С просьбой отменить комиссии при оплате услуг ЖКХ к депутатам неоднократно обращались наши избиратели. Президент Владимир Владимирович Путин поддержал это решение", - добавил председатель ГД.



"AK&M" от 25.02.2020