ФАС возбудила дело за рекламу лекарственного препарата "Арбидол"

ФАС возбудила дело за рекламу препарата "Арбидол".

Как говорится в материалах службы, председатель Комиссии ФАС России по рассмотрению дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства о рекламе, <...>, рассмотрев материалы о распространении рекламы лекарственного препарата "Арбидол" в январе 2020 года в эфире радиостанций, в частности, на радио "На семи холмах", "Ретро ФМ", "Европа Плюс", "Авторадио", установил, что реклама лекарственного препарата "Арбидол" распространялась в январе 2020 года в эфире радиостанций, в частности, на радио "На семи холмах", "Ретро ФМ", "Европа Плюс", "Авторадио".



В рекламе сообщается: "В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: Арбидол активен даже против коронавируса. Арбидол - антивирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом".



Из рекламы следует, что лекарственный препарат "Арбидол" обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, жертвами которого в настоящее время стали тысячи человек в мире.



2019-nCoV, впоследствии SARS-CoV-2 - новый вид коронавирусов, выявленный в конце 2019 года во время вспышки пневмонии в Ухане (Китай). Инкубационный период пневмонии нового типа длится от 2 до 20 дней, и, согласно последним данным, заболевание становится заразным до появления симптомов. Опасность вируса кроется в его тяжелом и опасном для жизни течении, которое заключается в длительном и фактически бессимптомном инкубационным периоде. 30 января 2020 года на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ вспышка нового коронавируса была признана чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. 11 февраля заболевание получило название новой коронавирусной пневмонии COVID-2019.



При этом препараты эффективные при лечении коронавируса COVID-2019 в настоящее время не найдены, и ученые всего мира ведут работу над вакциной против коронавируса.



В соответствии с регистрационным удостоверением Р N003610/01 от 10 мая 2007 года "Арбидол" зарегистрирован в качестве лекарственного препарата, лекарственная форма: капсулы.



Согласно разделу "Фармакодинамика" инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата "Арбидол" лекарственный препарат является противовирусным средством, которое специфически подавляет in vitro вирусы гриппа А и В (Influenzavirus A, B), включая высокопатогенные подтипы A (H1N1)pdm09 и F(H5N1), а также другие вирусы - возбудители острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) (коронавирус(Coronavirus), асоциированный с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС).



Показаниями к применению лекарственного препарата являются: профилактика и лечение у взрослых и детей: грипп А и В, другие ОРВИ; комплексная терапия рецидивирующей герпетической инфекции; профилактика послеоперационных инфекционных осложнений; комплексная терапия острых кишечных инфекций ротавирусной этиологии у детей старше 6 лет.



Согласно информации ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России (от 6 февраля), предоставленной Минздравом России (от 14 февраля) в ответ на запрос ФАС России (от 30 января), в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата "Арбидол" в разделах "Показания к применению" и "Способ применения" отсутствует информация об инфекционном заболевании, вызываемом коронавирусом 2019-nCoV. Заданий по внесению изменений в действующую нормативную документацию с целью расширения показаний к применению лекарственного препарата "Арбидол" в учреждение не поступало. В настоящее время иные работы по экспертизе нормативной документации на этот лекарственный препарат не проводятся. Анализ доступных информационных источников не выявил сведений о ведущихся в настоящее время исследованиях возможности применения лекарственного препарата "Арбидол" для лечения и профилактики инфекционного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV.



Соответственно в рекламе сообщается о свойствах и характеристиках лекарственного препарата "Арбидол" об активности препарата даже против коронавируса COVID-2019 (2019-nCoV) вне пределов показаний, содержащихся в утвержденной в установленном порядке инструкции по применению лекарственного препарата.



Кроме того, утверждение: "Исследования доказали: Арбидол активен даже против коронавируса" не соответствует действительности.



В контексте рекламного послания широкий спектр антивирусного действия препарата "Арбидол" упоминается в одном ряду с указанием на увеличивающееся количество в мире заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию, и высокий риск заражения коронавирусом COVID-2019 (2019-nCoV). Такое упоминание дает основания полагать о доказанной клиническими исследованиями эффективности препарата "Арбидол" в лечении новой коронавирусной пневмонии COVID-2019 (2019-nCoV).



Однако, как следует из информации ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России, в настоящее время не имеется результатов исследований, которые бы в установленном порядке доказывали возможность применения лекарственного препарата "Арбидол" для лечения и профилактики инфекционного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV.



Согласно части 6 статьи 24 Федерального закона "О рекламе" сообщение в рекламе о свойствах и характеристиках, в том числе о способах применения и использования, лекарственных препаратов и медицинских изделий допускается только в пределах показаний, содержащихся в утвержденных в установленном порядке инструкциях по применению и использованию таких объектов рекламирования.



В соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 5 Федерального закона "О рекламе" недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о результатах исследований и испытаний.



С учетом изложенного в рекламе лекарственного препарата "Арбидол" распространявшейся в январе 2020 года в эфире радиостанций, в частности, на радио "На семи холмах", "Ретро ФМ", "Европа Плюс", "Авторадио", содержатся признаки нарушения пункта 11 части 3 статьи 5, части 6 статьи 24 Федерального закона "О рекламе".



В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона "О рекламе" рекламодатель несет ответственность за нарушение требований, установленных частью 3 статьи 5, частью 6 статьи 24 Федерального закона "О рекламе".



Рекламодателем указанной рекламы является АО "Отисифарм".

На основании закона "О рекламе" и в соответствии с пунктами 20, 21 Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбуждённых по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, решено возбудить производство по делу N 08/05/24-10/2020 по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Дело будет рассмотрено 10 марта.



"AK&M" от 25.02.2020