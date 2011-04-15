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25/02/2020
18:14

Строительство станции "Электрозаводская" БКЛ завершат до конца года

Строительство станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить до конца 2020 года, сообщил генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Сейчас финишируют монолитные и гидроизоляционные работы. После мы приступим к возведению перегородок технических и служебных помещений, первичной отделке и монтажу внутренних инженерных систем. Кстати, тоннели до станции уже готовы", - рассказал С.Жуков.

По его словам, метростроителям пришлось работать в сложных гидрогеологических условиях, так как трасса проходила под рекой Яузой и железнодорожными путями.

После открытия станции БКЛ "Электрозаводская" появится пересадочный узел с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии и платформой Казанского направления Московской железной дороги.

Таким образом, пассажиропоток этой станции БКЛ составит 337 тыс. человек в сутки, в утренние и вечерние часы пик - 33.7 тыс. пассажиров в час.

"AK&M" от 25.02.2020
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