Строительство станции "Электрозаводская" БКЛ завершат до конца года

Строительство станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить до конца 2020 года, сообщил генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сейчас финишируют монолитные и гидроизоляционные работы. После мы приступим к возведению перегородок технических и служебных помещений, первичной отделке и монтажу внутренних инженерных систем. Кстати, тоннели до станции уже готовы", - рассказал С.Жуков.



По его словам, метростроителям пришлось работать в сложных гидрогеологических условиях, так как трасса проходила под рекой Яузой и железнодорожными путями.



После открытия станции БКЛ "Электрозаводская" появится пересадочный узел с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии и платформой Казанского направления Московской железной дороги.



Таким образом, пассажиропоток этой станции БКЛ составит 337 тыс. человек в сутки, в утренние и вечерние часы пик - 33.7 тыс. пассажиров в час.



"AK&M" от 25.02.2020