Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в праздничные дни февраля выросли на 13%

В период февральских праздников с 21 по 24 февраля 2020 года поездами дальнего следования холдинга "РЖД" воспользовались свыше 1 млн пассажиров, что более чем на 13% превышает итоги праздничных перевозок 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Из них поездами дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") воспользовались 943.8 тыс. человек (+ 12.1% к уровнюпрошлого года). Скоростными и высокоскоростными поездами формирования дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД" воспользовались 108.7 тыс. человек (+22% к уровню прошлого года).



Пиковой датой выезда пассажиров в различные города стало 21 февраля, а в обратном направлении - 24 февраля.



Самыми популярными у пассажиров стали поезда, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Казанью, Брянском, Иваново, Ярославлем, Петрозаводском, Вологдой, Костромой, Псковом и так далее.



Для обеспечения повышенного спроса пассажиров на поездки в февральские праздники холдингом "РЖД" было назначено 86 дополнительных рейсов поездов. В том числе 62 дополнительных рейса поездов дальнего следования назначены ФПК и 24 дополнительных рейса - дирекцией скоростного сообщения РЖД (включая 8 рейсов - поездов "Сапсан" и 16 - поездов "Ласточка").



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 25.02.2020