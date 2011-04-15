Чистая прибыль группы ВТБ в 2019 году по МСФО увеличилась на 12.9% до 201.2 млрд руб.

Чистая прибыль группы ВТБ в 2019 году увеличилась на 12.9% по сравнению с 2018 годом до 201.2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



В IV квартале 2019 года чистая прибыль группы составила 73.2 млрд руб., увеличившись на 76% по сравнению с IV кварталом прошлого года.



Чистые процентные доходы за 2019 год составили 440.6 млрд руб. по сравнению с 439.7 млрд руб. годом ранее.



Чистые комиссионные доходы за 2019 год выросли на 29.2% по сравнению с 2018 годом до 108.5 млрд руб. В IV квартале 2019 года чистые комиссионные доходы составили 41.2 млрд руб., увеличившись на 99% по сравнению с IV кварталом 2018 года.



Совокупный кредитный портфель группы по итогам 2019 года вырос на 0.3% до 11.5 трлн руб.



Портфель кредитов физическим лицам вырос на 12.6%. Без учёта секьюритизации ипотечных кредитов рост портфеля кредитов физическим лицам составил 19% в 2019 году и 4% - в IV квартале 2019 года.



Портфель кредитов юридическим лицам в 2019 году сократился на 4%, за IV квартал - на 4.7%.



Портфель потребительских кредитов вырос на 14.2% с начала года, несмотря на снижение на 1.4% в IV квартале 2019 года. Портфель ипотечных кредитов вырос на 11.9% в 2019 году, при этом сократившись на 2.2% в IV квартале 2019 года.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





"AK&M" от 26.02.2020