Почти две трети региональных госконтрактов заключаются с поставщиками из своего региона, СП

В 2019 году 65.8 % контрактов на поставку товаров и услуг для региональных органов власти были заключены с поставщиками из этого же региона. Как говорится в сообщении Счетной палаты, такие данные представлены в "Рейтинге регионального протекционизма" портала "Госрасходы.



Сильнее всего региональный протекционизм развит в Чеченской республике, Татарстане и Дагестане. Эти субъекты попадают в лидеры по доле "внутренних" контрактов.



В целом по России только в восьми субъектах доля контрактов с местными поставщиками меньше 50%. Реже всего с региональными исполнителями работают в Ленинградской области и в Ненецком автономном округе (31.8 % и 7.1% от общего количества контрактов соответственно).



"Безусловно, для регионов имеющих развитую экономику и развитую сеть поставщиков в различных отраслях большая доля "внутренних" контрактов не является чем-то странным. Однако для тех субъектов, которые существуют преимущественно за счет федеральных субсидий, подобный протекционизм может свидетельствовать, скорее, об отсутствии конкуренции и "избыточности" механизмов протекционизма", - отметил руководитель проекта "Открытые данные" Счетной палаты Иван Бегтин.



Как ранее отмечал председатель Счетной платы Алексей Кудрин, такая ситуация с контрактной системой требует внимательного изучения. В этом году в плане СП предусмотрен не только традиционный мониторинг этой сферы, но и ряд мероприятий по конкретным направлениям закупок.





"AK&M" от 26.02.2020