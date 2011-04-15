Старт дня: рынок постепенно сдается медведям

Российские индексы снижаются на открытии торгов среды. Участники рынка отыгрывают вчерашнее продолжение снижения на Wall Street. По индексу Мосбиржи поддержка может быть найдена в районе 2950 пунктов. Об этом говорися в комментарии эксперта по фондовому рынку БКС Брокер Альберта Короева.



На страхах относительно последствий влияния коронавируса S&P 500 за два дня потерял более 6%. Такими просадками американский рынок редко "радует" последнее десятилетие.



В то же время российский рынок не столь резко реагирует. Силу российского рынка можно понять в том плане, что нефть и нефть в рублях в начале февраля были и ниже текущих уровней. Умеренное ослабление российской валюты будет поддерживать акции экспортеров.



Курс пары USD/RUB постепенно выходит на полугодовые максимумы. Сегодня пара находится на уровне 65,58 (+0,3%). Конечно это уже в меньшей степени нравится нерезидентам, покупавшим российский госдолг. Индекс гособлигаций RGBI падает третий день подряд.



Сегодня виден отскок в динамике фьючерса на S&P 500, но он уже весьма скромный на уровне 0.1%.



"AK&M" от 26.02.2020