Российская валюта на открытии среды остается под давлением

К 10:30 МSК USDRUB котируется на уровне 65.49, что на 0.17% выше закрытия вторника. Факторами снижения рубля выступают нефть, а также общее нежелание трейдеров рисковать, что приводит к перетоку капиталов в пользу защитных активов, таких как доллар, золото и американские облигации. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Давление на нефть продолжают оказывать опасения за то, что коронавирусная инфекция замедлит темпы роста мировой экономики и подорвет спрос на нефть. Особенно участников рынка беспокоит распространение вируса вне Китая, с подтверждёнными случаями в нескольких ключевых нефтедобывающих странах, включая Оман и Иран.



Следующим важным событием для всего рынка углеводородов станет заседание ОПЕК+, которое состоится на следующей неделе 6 марта. Однако, вероятность согласования дополнительного сокращения стремится к нулю из-за неготовности России поддерживать данную инициативу. Против рубля действуют и геополитические риски на фоне новых антироссийских санкций США. Учитывая сказанное, ослабление рубля скорее всего продолжится.







"AK&M" от 26.02.2020