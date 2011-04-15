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26/02/2020
11:31

Российская валюта на открытии среды остается под давлением

К 10:30 МSК USDRUB котируется на уровне 65.49, что на 0.17% выше закрытия вторника. Факторами снижения рубля выступают нефть, а также общее нежелание трейдеров рисковать, что приводит к перетоку капиталов в пользу защитных активов, таких как доллар, золото и американские облигации. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

Давление на нефть продолжают оказывать опасения за то, что коронавирусная инфекция замедлит темпы роста мировой экономики и подорвет спрос на нефть. Особенно участников рынка беспокоит распространение вируса вне Китая, с подтверждёнными случаями в нескольких ключевых нефтедобывающих странах, включая Оман и Иран.

Следующим важным событием для всего рынка углеводородов станет заседание ОПЕК+, которое состоится на следующей неделе 6 марта. Однако, вероятность согласования дополнительного сокращения стремится к нулю из-за неготовности России поддерживать данную инициативу. Против рубля действуют и геополитические риски на фоне новых антироссийских санкций США. Учитывая сказанное, ослабление рубля скорее всего продолжится.



"AK&M" от 26.02.2020
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