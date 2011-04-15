Ингосстрах выплатил клиенту более 3 млн руб. за хищение товарно-материальных ценностей

Компания "Ингосстрах" выплатила более 3 млн руб. федеральной розничной сети в связи с хищением товарно-материальных ценностей и денежной наличности в результате противоправных действий третьих лиц. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Оба страховых случая произошли на территории Московской области. В частности, из помещения торговой точки в Красногорске в результате разбоя были похищены товарно-материальные ценности и денежная наличность. Из помещения торговой точки в Одинцово в результате ночной кражи пропали товарно-материальные ценности.



По действующему договору товарный запас портативной техники и аксессуаров был обеспечен страховой защитой от пожара, удара молнии, взрыва газа, стихийных бедствий, повреждения водой, противоправных действий третьих лиц, аварии, падения инородных предметов, наезда наземных транспортных средств. Страховая сумма по торговой точке в Красногорске составляла 4.3 млн руб., в Одинцово - 4 млн руб.



Ингосстрах сотрудничает с клиентом по программам страхования имущества с 2018 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.















"AK&M" от 26.02.2020