Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 февраля

Банк России установил на 27 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.0910

1 Азербайджанский манат 38.6193

100 Армянских драмов 13.6995

1 Белорусский рубль 29.2934

1 Болгарский лев 36.4493

1 Бразильский реал 14.9301

100 Венгерских форинтов 21.0495

1000 Вон Республики Корея 53.8575

10 Гонконгских долларов 84.0865

10 Датских крон 95.4262

1 Доллар США 65.5177

1 Евро 71.2439

100 Индийских рупий 91.4732

100 Казахстанских тенге 17.3201

1 Канадский доллар 49.3133

100 Киргизских сомов 93.7746

10 Китайских юаней 93.3593

10 Молдавских леев 36.8077

1 Новый туркменский манат 18.7461

10 Норвежских крон 69.8379

1 Польский злотый 16.5578

1 Румынский лей 14.8160

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.4631

1 Сингапурский доллар 46.8720

10 Таджикских сомони 67.5663

1 Турецкая лира 10.6599

10000 Узбекских сумов 68.8283

10 Украинских гривен 26.5643

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.0682

10 Чешских крон 28.2063

10 Шведских крон 67.4175

1 Швейцарский франк 67.1976

10 Южноафриканских рэндов 42.9861

100 Японских иен 59.3538

"AK&M" от 26.02.2020