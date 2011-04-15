Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 февраля

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Банк России установил на 27 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.0910
1 Азербайджанский манат 38.6193
100 Армянских драмов 13.6995
1 Белорусский рубль 29.2934
1 Болгарский лев 36.4493
1 Бразильский реал 14.9301
100 Венгерских форинтов 21.0495
1000 Вон Республики Корея 53.8575
10 Гонконгских долларов 84.0865
10 Датских крон 95.4262
1 Доллар США 65.5177
1 Евро 71.2439
100 Индийских рупий 91.4732
100 Казахстанских тенге 17.3201
1 Канадский доллар 49.3133
100 Киргизских сомов 93.7746
10 Китайских юаней 93.3593
10 Молдавских леев 36.8077
1 Новый туркменский манат 18.7461
10 Норвежских крон 69.8379
1 Польский злотый 16.5578
1 Румынский лей 14.8160
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.4631
1 Сингапурский доллар 46.8720
10 Таджикских сомони 67.5663
1 Турецкая лира 10.6599
10000 Узбекских сумов 68.8283
10 Украинских гривен 26.5643
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.0682
10 Чешских крон 28.2063
10 Шведских крон 67.4175
1 Швейцарский франк 67.1976
10 Южноафриканских рэндов 42.9861
100 Японских иен 59.3538
"AK&M" от 26.02.2020