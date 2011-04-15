Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/02/2020
12:28

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 февраля

Банк России установил на 27 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.0910
1 Азербайджанский манат 38.6193
100 Армянских драмов 13.6995
1 Белорусский рубль 29.2934
1 Болгарский лев 36.4493
1 Бразильский реал 14.9301
100 Венгерских форинтов 21.0495
1000 Вон Республики Корея 53.8575
10 Гонконгских долларов 84.0865
10 Датских крон 95.4262
1 Доллар США 65.5177
1 Евро 71.2439
100 Индийских рупий 91.4732
100 Казахстанских тенге 17.3201
1 Канадский доллар 49.3133
100 Киргизских сомов 93.7746
10 Китайских юаней 93.3593
10 Молдавских леев 36.8077
1 Новый туркменский манат 18.7461
10 Норвежских крон 69.8379
1 Польский злотый 16.5578
1 Румынский лей 14.8160
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.4631
1 Сингапурский доллар 46.8720
10 Таджикских сомони 67.5663
1 Турецкая лира 10.6599
10000 Узбекских сумов 68.8283
10 Украинских гривен 26.5643
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.0682
10 Чешских крон 28.2063
10 Шведских крон 67.4175
1 Швейцарский франк 67.1976
10 Южноафриканских рэндов 42.9861
100 Японских иен 59.3538

"AK&M" от 26.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100