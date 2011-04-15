Банк России на 27 февраля повысил курс евро к рублю более чем на 78 копеек до 71.2439 руб., курс доллара США - почти на 60 копеек до 65.5177 руб.

Банк России на 27 февраля повысил официальный курс евро к рублю более чем на 78 копеек до 71.2439 руб. с 70.4591 руб., курс доллара США - почти на 60 копеек до 65.5177 руб. с 64.9213 руб. 26 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 27 февраля увеличилась более чем на 68 копеек (+1.01%) до 68.0945 руб. с 67.4133 руб. 26 февраля.



"AK&M" от 26.02.2020