Банк России на 27 февраля повысил курс евро к рублю более чем на 78 копеек до 71.2439 руб., курс доллара США - почти на 60 копеек до 65.5177 руб.

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Банк России на 27 февраля повысил официальный курс евро к рублю более чем на 78 копеек до 71.2439 руб. с 70.4591 руб., курс доллара США - почти на 60 копеек до 65.5177 руб. с 64.9213 руб. 26 февраля.
Стоимость бивалютной корзины на 27 февраля увеличилась более чем на 68 копеек (+1.01%) до 68.0945 руб. с 67.4133 руб. 26 февраля.
"AK&M" от 26.02.2020