В РФ в 2019 году обнаружено почти 29 тыс. поддельных пятитысячных банкнот

В РФ в 2019 году больше всего обнаружено поддельных пятитысячных (28668) и однотысячных (8602) банкнот, меньше всего - 10-рублёвых (3). Также были выявлены поддельные монеты номиналом 10 руб. (167), 5 руб. (60) и один рубль (1). Об этом говорится в сообщении Банка России.



Поддельных банкнот иностранных государств в 2019 году обнаружено 2364 штуки. Большую часть составили поддельные доллары США (1822). Были также выявлены поддельные евро (476), китайские юани (63) и фунты стерлингов (3).





"AK&M" от 26.02.2020