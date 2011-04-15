Кредитование сезонных полевых работ выросло на 41.9% до 69.1 млрд руб.

Общий объём кредитных средств, выданных крупнейшими российскими банками на проведение сезонных полевых работ, по состоянию на 19 февраля составил 69.1 млрд руб., что на 41.9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом Минсельхоз сообщил сегодня, 26 февраля.



В частности, АО "Россельхозбанк" выдано кредитов на сумму 53.1 млрд руб., ПАО "Сбербанк России" - 16 млрд руб.



За аналогичный период 2019 года предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было предоставлено кредитных ресурсов на сумму 48.7 млрд руб., в том числе АО "Россельхозбанк" - 39.3 млрд руб., ПАО "Сбербанк России" - 9.4 млрд руб.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.





"AK&M" от 26.02.2020