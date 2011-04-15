В Некрасовке появится новый торгово-развлекательный комплекс на 36 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении Департамента города Москвы по конкурентной политике.



"Сумма сделки с инвестором составила 7 млн руб. Речь идёт о ставке годовой арендной платы за объект. Инвестору предстоит построить торгово-развлекательный комплекс площадью 36.5 тыс. кв. м", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, цитируемый в сообщении.



Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков пояснил, что строительством займётся компания ООО "Запад-Девелопмент". "Новый торгово-развлекательный комплекс появится в коммунальной зоне N 1, вблизи от 2-й Вольской улицы. Лотовой документацией предусмотрено, что наравне с торговыми площадями будущий застройщик сможет разместить в объекте кинотеатр, рестораны и кафе, стоянку для посетителей торгово-развлекательного комплекса", - сказал В.Щербаков.



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что с инвестором будет заключен договор аренды на 7 лет. "По условиям договора аренды в течение семи лет победителю торгов необходимо построить объект и ввести его в эксплуатацию. Согласно нормативной документации, предельная высота здания не должна превышать 20 метров", - прокомментировал М.Гаман.







"AK&M" от 26.02.2020