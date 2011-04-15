Роспотребнадзор не рекомендует посещение Италии, Республики Корея и Ирана до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19). Об этом говорится в сообщении ведомства.



По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране.



В Республике Корея зарегистрировано 977 случаев заболевания COVID-19, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло. В Италии число заболевших COVID-19 составляет 283 человека, зафиксировано 7 летальных исходов заболевания.



ВОЗ предупреждает о наличии риска инфицирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при посещении данных стран.







"AK&M" от 26.02.2020