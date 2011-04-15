Кабмин утвердил программу социально-экономического развития Курганской области на 2020–2024 годы

Правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития Курганской области на 2020–2024 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Основные цели программы – диверсификация экономики региона, рост производства продукции, повышение транспортной доступности территорий субъекта РФ, создание новых рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, увеличение объёма частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики, стимулирование жилищного строительства в рамках федерального проекта "Жильё" национального проекта "Жильё и городская среда".



"AK&M" от 26.02.2020