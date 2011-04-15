ФАС разработала законопроект по реформированию закупок госкомпаний и естественных монополий. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы со ссылкой на руководителя ФАС Михаила Евраева.



Поправки направлены на унификацию процедур закупок и повышение добросовестной конкуренции на торгах госкомпаний и естественных монополий.



"...мы предлагаем установить предельный размер закупок неконкурентным способом и у единственного поставщика - до 10% от годового объема закупок заказчика без учета его закупок у единственного поставщика по перечню, аналогичному в 44-ФЗ", - уточнил М.Евраев.



Также важно в 223-ФЗ предусмотреть механизмы, положительно работающие в 44-ФЗ, а также те нормы, которые предполагается внедрить для госзакупок в 44-ФЗ. Это рейтинг деловой репутации предпринимателей, введение универсальной и специальной предквалификаций на торгах, перевод взаимодействия между заказчиками и участниками закупок в ЕИС (направление жалоб, уведомлений об их рассмотрении, претензионную переписку), введение единой формы банковской гарантии, осуществление закупок по 223-ФЗ на электронных площадках, функционирующих в рамках 44-ФЗ, развитие закупок через электронный магазин.



Данные предложения ФАС России подготовила в качестве законопроекта, который направлен в Минфин, Федеральное казначейство, рабочую группу при Госдуме.



2019 году в ЕИС по 223-ФЗ опубликовано извещений на 14.1 трлн руб. Большая часть закупок (66%, 9.2 трлн руб.) проводилась иными способами, включающими закупки у единственных поставщиков и неконкурентные закупки. Среднее количество заявок на закупку в 223-ФЗ - 1.17, при этом в рамках 44-ФЗ среднее количество заявок составляет 3.12.



"AK&M" от 26.02.2020