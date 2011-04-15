Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/02/2020
13:43

ФАС разработала законопроект по реформированию закупок госкомпаний и естественных монополий

ФАС разработала законопроект по реформированию закупок госкомпаний и естественных монополий. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы со ссылкой на руководителя ФАС Михаила Евраева.

Поправки направлены на унификацию процедур закупок и повышение добросовестной конкуренции на торгах госкомпаний и естественных монополий.

"...мы предлагаем установить предельный размер закупок неконкурентным способом и у единственного поставщика - до 10% от годового объема закупок заказчика без учета его закупок у единственного поставщика по перечню, аналогичному в 44-ФЗ", - уточнил М.Евраев.

Также важно в 223-ФЗ предусмотреть механизмы, положительно работающие в 44-ФЗ, а также те нормы, которые предполагается внедрить для госзакупок в 44-ФЗ. Это рейтинг деловой репутации предпринимателей, введение универсальной и специальной предквалификаций на торгах, перевод взаимодействия между заказчиками и участниками закупок в ЕИС (направление жалоб, уведомлений об их рассмотрении, претензионную переписку), введение единой формы банковской гарантии, осуществление закупок по 223-ФЗ на электронных площадках, функционирующих в рамках 44-ФЗ, развитие закупок через электронный магазин.

Данные предложения ФАС России подготовила в качестве законопроекта, который направлен в Минфин, Федеральное казначейство, рабочую группу при Госдуме.

2019 году в ЕИС по 223-ФЗ опубликовано извещений на 14.1 трлн руб. Большая часть закупок (66%, 9.2 трлн руб.) проводилась иными способами, включающими закупки у единственных поставщиков и неконкурентные закупки. Среднее количество заявок на закупку в 223-ФЗ - 1.17, при этом в рамках 44-ФЗ среднее количество заявок составляет 3.12.

"AK&M" от 26.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100