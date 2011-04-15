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26/02/2020
14:38

Кабмин внёс в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс РФ, предоставляющий работникам от 40 лет ежегодный выходной день для диспансеризации

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в статью 185(1) Трудового кодекса РФ, предоставляющий работникам от 40 лет, за исключением лиц, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, ежегодный выходной день для прохождения диспансеризации. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

При этом работник должен подтвердить использование предоставленного освобождения от работы справкой из медицинской организации в случаях, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии, в течение 5 лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии, освобождаются от работы на 2 рабочих дня один раз в год, как это предусмотрено действующим законодательством.

Напомним, в соответствии со статьей 185(1) ТК, работникам предоставляется отгул на один день раз в 3 года для медосмотра, для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста - два дня каждый год.


"AK&M" от 26.02.2020
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