ЦБ установил учётную цену золота на 27 февраля - 3471.31 руб./г против 3456.30 руб./г на 26 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 27 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3471.31 руб./грамм
Серебро: - 38.61 руб./грамм
Платина: - 1963.20 руб./грамм
Палладий: - 5727.41 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
19.02 20.02 21.02 22.02 26.02
Золото 3256.20 3295.60 3300.14 3377.38 3456.30
Серебро 36.49 36.62 37.59 38.01 39.19
Платина 2009.24 2084.45 2041.13 2032.17 2018.39
Палладий 5211.72 5704.59 5543.43 5610.70 5585.53