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Минюст зарегистрировал указание Банка России, устанавливающее новые предельные тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом говорится в сообщении ЦБ.
Документ снижает минимальные значения тарифов по большинству видов перевозок. По наиболее массовым — автобусным перевозкам — снижение тарифов может составить до 20%.
Тарифный коридор зависит от вида транспорта и перевозок, а также от факторов, влияющих на степень риска.
Новые тарифы начнут действовать 8 марта 2020 года: указание вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
"AK&M" от 26.02.2020