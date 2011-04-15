Минюст зарегистрировал указание Банка России, устанавливающее новые предельные тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Документ снижает минимальные значения тарифов по большинству видов перевозок. По наиболее массовым — автобусным перевозкам — снижение тарифов может составить до 20%.



Тарифный коридор зависит от вида транспорта и перевозок, а также от факторов, влияющих на степень риска.



Новые тарифы начнут действовать 8 марта 2020 года: указание вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.



"AK&M" от 26.02.2020