Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/02/2020
16:13

Минюст зарегистрировал указание Банка России, устанавливающее новые предельные тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика

Минюст зарегистрировал указание Банка России, устанавливающее новые предельные тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Документ снижает минимальные значения тарифов по большинству видов перевозок. По наиболее массовым — автобусным перевозкам — снижение тарифов может составить до 20%.

Тарифный коридор зависит от вида транспорта и перевозок, а также от факторов, влияющих на степень риска.

Новые тарифы начнут действовать 8 марта 2020 года: указание вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.

"AK&M" от 26.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100