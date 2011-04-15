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26/02/2020
18:05

Совет Федерации одобрил закон, изменяющий порядок проведения лотерей

Совет Федерации одобрил изменение в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

В закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, вносятся изменения, согласно которым операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору участия в лотерее отнесены к организациям, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю. Исключается получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее.

Вводится норма, согласно которой идентификация участника лотереи не проводится при выплате выигрыша на сумму менее 15 тыс. руб. (за исключением случая, если возникают подозрения в проведении данной операции в целях легализации доходов, полученных преступным путём).

При этом оператору лотереи предоставляется право поручать на основании договора проведение идентификации клиентов – физических лиц, являющихся участниками лотереи, в целях выплаты выигрыша, другому оператору лотереи, кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, оператору связи, имеющему право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

Также предусматриваются положения, направленные на гармонизацию норм закона о лотереях и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

"AK&M" от 26.02.2020
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