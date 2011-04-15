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26/02/2020
18:45

Объём выдачи потребкредитов в РФ в январе уменьшился на 13.4%

В январе 2020 года выдано 1.27 млн кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов), что на 13.4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ было выдано в Москве (59.6 тыс.), Московской области (55.3 тыс.), Краснодарском крае (49.3 тыс.), Республике Башкортостан (43.3 тыс.) и Республике Татарстан (42.6 тыс.).

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самую серьёзную динамику сокращения количества выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров по объёмам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Ставропольский край (-25%), Иркутская область (-21.3%), Алтайский край (-20.4%), Самарская область (-17.8%) и Удмуртская Республика (-17.7%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов в январе текущего года снизилась на 7.7% и 8.3% соответственно.


"AK&M" от 26.02.2020
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