Третий этап налоговой амнистии завершается 2 марта

Третий этап добровольного декларирования физическими лицами зарубежных активов и счетов завершается 2 марта. Об этом говорится в сообщении ФНС.



Декларанты и лица, информация о которых содержится в специальной декларации, освобождаются от уголовной, административной и налоговой ответственности за правонарушения в отношении деяний, совершённых до 1 января 2019 года.



Гарантии в рамках третьего этапа амнистии предоставляются при условии перевода денежных средств с указанных в специальной декларации счетов в российские банки, а также перерегистрации контролируемых иностранных компаний в специальных административных районах, подчёркивает ФНС.



"AK&M" от 26.02.2020