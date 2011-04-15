Третий этап налоговой амнистии завершается 2 марта

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Третий этап добровольного декларирования физическими лицами зарубежных активов и счетов завершается 2 марта. Об этом говорится в сообщении ФНС.
Декларанты и лица, информация о которых содержится в специальной декларации, освобождаются от уголовной, административной и налоговой ответственности за правонарушения в отношении деяний, совершённых до 1 января 2019 года.
Гарантии в рамках третьего этапа амнистии предоставляются при условии перевода денежных средств с указанных в специальной декларации счетов в российские банки, а также перерегистрации контролируемых иностранных компаний в специальных административных районах, подчёркивает ФНС.
"AK&M" от 26.02.2020