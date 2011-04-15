АСВ дополнительно направит 432.97 млн руб. на расчёты с кредиторами первой очереди КБ "Ассоциация"

Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 432.97 млн руб. на расчёты с кредиторами первой очереди КБ "Ассоциация" (Нижний Новгород), чьи требования включены в реестр требований кредиторов банка. Об этом говорится в сообщении АСВ.



За счёт этого в рамках расчётов, проводимых с 12 декабря 2019 года по 28 мая 2020 года, процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка будет увеличен с 74.44% до 80.37% суммы установленных требований.



Увеличение процента достигнуто за счёт поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате погашения задолженности его должниками.



"AK&M" от 26.02.2020