Совет Федерации одобрил закон о расширении программы маткапитала

Совет Федерации одобрил закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Документ продлевает действия норм закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" до 31 декабря 2026 года.



Предоставляются права на получение материнского (семейного) капитала семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родился (был усыновлен) первый ребенок, при этом размер капитала составит 466.617 тыс. руб., в случае рождения (усыновления) второго ребенка размер капитала увеличится на 150 тыс. руб. до 616.617 тыс. руб.



Предусмотрено предоставление средств капитала в размере 616.617 руб. при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло.





"AK&M" от 26.02.2020