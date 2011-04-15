РФ с 1 марта приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей

РФ с 1 марта 2020 года приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей. Об этом заявила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ.



"Мы останавливаем всё авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями, кроме "Аэрофлота" и "дочки" - "Авроры". "Аврора" будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех наших граждан с территории Республики Южная Корея. "Аэрофлот" будет летать в Москву, и граждане, прилетающие из Республики Южная Корея, также будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево", - сказала Т.Голикова.





"AK&M" от 26.02.2020