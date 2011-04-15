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26/02/2020
18:07

РФ с 1 марта приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей

РФ с 1 марта 2020 года приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей. Об этом заявила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ.

"Мы останавливаем всё авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями, кроме "Аэрофлота" и "дочки" - "Авроры". "Аврора" будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех наших граждан с территории Республики Южная Корея. "Аэрофлот" будет летать в Москву, и граждане, прилетающие из Республики Южная Корея, также будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево", - сказала Т.Голикова.


"AK&M" от 26.02.2020
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