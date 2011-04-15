РФ с 28 февраля приостанавливает выдачу виз гражданам Ирана

РФ с 28 февраля 2020 года приостанавливает выдачу виз гражданам Ирана. Об этом заявила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ.



"Что касается Ирана, с ноля часов 28 февраля мы вводим запрет на выдачу транзитных виз из Ирана, а также запрет на выдачу виз, кроме деловых и гуманитарных", - сказала Т.Голикова.



Авиационные сообщения, которые осуществляет сегодня единственная российская компания "Аэрофлот", а также иранские компании, продолжат осуществляться.





"AK&M" от 26.02.2020