Роснефть добыла на Эргинском кластере месторождений 5 млн т нефти

Роснефть с начала разработки месторождений Эргинского кластера в 2017 году добыла 5 млн т нефти. Об этом говорится в сообщении компании.



Опережающий рост добычи на проекте был обеспечен в течение 2019 года. За этот период суточный объём извлекаемого сырья увеличился на 20% и превысил 8 тыс. т в сутки.



Ускоренный ввод в разработку новых запасов стал возможен благодаря внедрению современных подходов к организации производства на всех этапах - от строительства скважин до транспортировки сырья. В настоящее время на месторождениях кластера разрабатываются четыре продуктивных пласта, в которых сосредоточен основной объём запасов нефти.



Всего в рамках проекта пробурено 274 добывающих скважины, 170 из которых - горизонтальные. Общая проходка с начала разработки месторождений превысила 1.8 млн м.



Для увеличения притоков нефти "Роснефть" успешно применяет на Эргинском кластере месторождений технологию многотоннажного гидроразрыва пласта (ГРП). Применяемые технологии доказали свою эффективность.



Новый проект в ХМАО реализуется с учётом современных экологических требований. В процессе производственной деятельности, в обязательном порядке ведется экологический мониторинг, включающий измерение и анализ состояния атмосферного воздуха, мониторинг поверхностных, подземных и грунтовых вод, а также почв. Освоение месторождений Эргинского кластера способствует созданию новых квалифицированных рабочих мест и социально-экономическому развитию региона.



В Эргинский кластер входят Эргинский лицензионный участок (часть Приобского месторождения), Кондинское, Западно-Эргинское, Чапровское, Ендырское месторождения, а также Иртышское (открыто в 2018 году), расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и в Тюменской области.



Кластер сформирован в результате интеграции Эргинского лицензионного участка с Кондинской группой месторождений. Общая площадь участков - более 5 тыс. кв. км. По состоянию на 1 января 2019 года суммарные запасы месторождений кластера (AВ1С1+В2С2) составляют 299 млн т нефти. По своим характеристикам нефть лёгкая, низкосернистая.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.



"AK&M" от 26.02.2020