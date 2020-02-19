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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 27 февраля, в размере 65.5177 руб. против 64.9213 руб. на 26 февраля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
26.02.20 - 64.9213 руб.
22.02.20 - 64.3008 руб.
21.02.20 - 63.7413 руб.
20.02.20 - 63.6873 руб.
19.02.20 - 63.7698 руб.
"AK&M" от 26.02.2020