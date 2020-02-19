ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 27 февраля, в размере 71.2439 руб. против 70.4591 руб. на 26 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



26.02.20 - 70.4591 руб.

22.02.20 - 69.4191 руб.

21.02.20 - 68.7705 руб.

20.02.20 - 68.7823 руб.

19.02.20 - 69.0882 руб.















































































































































































































































































































































"AK&M" от 26.02.2020