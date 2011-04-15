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27/02/2020
09:59

Повтор! Средний чек россиян за неделю вырос на 0.5% до 544 руб.

Средний чек россиян за неделю, с 17 по 13 февраля 2020 года, вырос на 0.5% до 544 руб. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек, наоборот, продемонстрировал снижение на 2.6%.

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 8-й неделе года оказался ниже на 5 руб., или на 0.9%.

Как правило, средний чек существенно возрастает на 8 неделе в связи с покупкой подарков и продуктов к празднику. Но в этом году праздник 23 февраля не оказал значимого влияния на средний чек, который остаётся на умеренном уровне, подчёркивается в сообщении.


"AK&M" от 26.02.2020
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