Повтор! Средний чек россиян за неделю вырос на 0.5% до 544 руб.

Средний чек россиян за неделю, с 17 по 13 февраля 2020 года, вырос на 0.5% до 544 руб. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек, наоборот, продемонстрировал снижение на 2.6%.



Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 8-й неделе года оказался ниже на 5 руб., или на 0.9%.



Как правило, средний чек существенно возрастает на 8 неделе в связи с покупкой подарков и продуктов к празднику. Но в этом году праздник 23 февраля не оказал значимого влияния на средний чек, который остаётся на умеренном уровне, подчёркивается в сообщении.





"AK&M" от 26.02.2020