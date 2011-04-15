Повтор! Ограничения в связи коронавирусом продлеваются до 1 апреля, Т.Голикова

Ограничения, введённые в РФ в связи с коронавирусом, продлеваются до 1 апреля 2020 года. Об этом заявила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ.



"Мы продлеваем до 1 апреля все ограничения, которые действовали до 1 марта. Соответствующие нормативные документы будут завтра внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателю Правительства. Это же касается ограничений по проведению международных мероприятий", - сказала Т.Голикова.



Она напомнила, что до 1 марта продлены студенческие каникулы студентам из КНР. Но поскольку позже было приняло решение об ограничении выдачи учебных виз, то сегодня дополнительно были обсуждены вопросы организации сетевого обучения.





"AK&M" от 26.02.2020