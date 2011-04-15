Ростуризм рекомендовал остановить продажу туров в Италию, Корею и Иран

Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проинформировала Ростуризм о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов в странах, связанной с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в указанных странах.



Российским туристам, находящимся в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран рекомендовано следовать рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению мер предосторожности в целях недопущения заражения новым коронавирусом; принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности; не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета (места выезда).



Отметим, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое).



При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.



Граждане (самостоятельные туристы), приобретавшие отдельные туристские услуги (перевозка, размещение, экскурсии и так далее) в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с Гражданским законодательством РФ и законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.



"AK&M" от 27.02.2020