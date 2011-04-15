ЦБ готовит купонные облигации

Банк России принял решение об осуществлении эмиссии тридцать второго и тридцать третьего выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР-32 и выпуске КОБР-33. Об этом говорится в материалах ЦБ.



В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учётом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности.



Информация об аукционах по размещению выпусков N 4-32-22BR2-0 и N 4 33 22BR2-0 будет размещена дополнительно.



"AK&M" от 27.02.2020