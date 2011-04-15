Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/02/2020
12:46

Air New Zealand прекратит рейсы в Сеул с 8 марта до 30 июня

Авиакомпания Air New Zealand объявила о временном прекращении рейсов в Сеул с 8 марта до 30 июня 2020 года. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

Такие меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

Air New Zealand - крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии, является национальной авиакомпанией страны. Офис компании располагается в Окленде, Новая Зеландия, а базовым аэропортом из которого осуществляются основные операции является Аэропорт Окленда. Авиакомпания осуществляет регулярные полёты между 20 пунктами внутри Новой Зеландии и 31 пунктами за пределами страны, которые располагаются в 19 странах в Азии, Европе, Северной Америке и Океании. До 2013 года Air New Zealand была последней в мире авиакомпанией, на самолётах которой можно было совершить перелёт вокруг земного шара.

"AK&M" от 27.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100