Air New Zealand прекратит рейсы в Сеул с 8 марта до 30 июня

Авиакомпания Air New Zealand объявила о временном прекращении рейсов в Сеул с 8 марта до 30 июня 2020 года. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Такие меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.



Air New Zealand - крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии, является национальной авиакомпанией страны. Офис компании располагается в Окленде, Новая Зеландия, а базовым аэропортом из которого осуществляются основные операции является Аэропорт Окленда. Авиакомпания осуществляет регулярные полёты между 20 пунктами внутри Новой Зеландии и 31 пунктами за пределами страны, которые располагаются в 19 странах в Азии, Европе, Северной Америке и Океании. До 2013 года Air New Zealand была последней в мире авиакомпанией, на самолётах которой можно было совершить перелёт вокруг земного шара.



"AK&M" от 27.02.2020