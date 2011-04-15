В РФ отзывают 32 автомобиля Subaru XV для замены ремней безопасности задних сидений

В РФ отзывают 32 автомобиля Subaru XV. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2019 года по настоящее время.



Причиной отзыва транспортных средств является то, что пружинная защёлка, используемая в ремне безопасности в сборе, может быть установлена под неправильным углом. Такое состояние может приводить к изгибу пружинной защёлки, которая может при этом мешать вращению маховика. Если маховик не работает должным образом, ухудшается рабочая чувствительность датчика ленты ремня. Это может отрицательно повлиять на работу функции блокировки ремня безопасности.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет выполнена замена ремней безопасности задних сидений новыми деталями, предназначенными для устранения проблемы.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 27.02.2020