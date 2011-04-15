В РФ 1 марта заработает ГОСТ на раритетные автомобили

В России с 1 марта 2020 года вводится в действие ГОСТ Р 58686-2019 "Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки". Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Стандарт был утверждён 26 ноября 2019 года.

Документ распространяется на мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, на грузовые машины, автобусы и прицепы к ним, не предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, старше 50 лет, с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при её наличии), сохранённые или отреставрированные до оригинального состояния.



ГОСТ Р 58686-2019 является национальным стандартом РФ, разработанным в соответствии с законом "О стандартизации в РФ", и применяется на территории России на добровольной основе.



При выпуске в обращение (разрешение заинтересованным лицам без ограничений использовать и распоряжаться транспортным средством) раритетных автомобилей, соответствующих критериям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", оценка соответствия не требуется и свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в отношении таких автомобилей не оформляется. Подтверждение оригинальности раритетного автомобиля с документарным оформлением этого по ГОСТ Р 58686-2019 с 1 марта 2020 года будет являться основанием для того, чтобы такой автомобиль стал полноправным участником дорожного движения. Иными словам, заинтересованные лица смогут без ограничений использовать и распоряжаться раритетным транспортным средством без оформления СБКТС на территории России.



Прежде у владельцев таких автомобилей не существовало правового механизма для отнесения их транспортного средства к разряду раритетных.



"AK&M" от 27.02.2020